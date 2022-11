Seit 2015 kann man an der Wiener Privatuni Sigmund Freud (SFU) Medizin studieren. Seit kurzem aber wackelt die Zulassung für den Master in Humanmedizin. Im September wurde ein Gutachten publik. Die "Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria" (AQ), welche Unis in Österreich prüft, hatte auf 122 Seiten die SFU analysiert und kam zu dem Schluss, dass man das Masterstudium Humanmedizin gänzlich widerrufen müsste und empfahl, die Wiener Privatuni (mit 5.000 Studierenden) nur weitere sechs statt zwölf Jahre zu akkreditieren.