Der Ton an den Universitäten ist selten einmütig: „Das wird nicht reichen“, hieß es am Dienstag im Zusammenhang mit dem Unibudget für die nächsten Jahre - in Graz demonstrierten an die 5000 Teilnehmer. Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) hatte angekündigt, zusätzlich zu den versprochenen Erhöhungen um 500 Millionen Euro für die nächste Finanzierungsperiode unmittelbar noch weitere 150 Millionen allein für das kommende Jahr lockerzumachen - dies wird in einem Abänderungsantrag am Donnerstag beschlossen, wenn auch über das neue Budget abgestimmt wird.