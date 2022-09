Frau Meixner, morgen ist in der Steiermark Schulstart. Stichwort Corona: Sind die Schulen gut auf den Herbst vorbereitet?

ELISABETH MEIXNER: Das Motto ist, mit Corona leben zu lernen. Wir wollen den Variantenmanagementplan des Bundes mittragen. Was also in anderen Lebensbereichen gilt, gilt auch für die Schulen. Auf keinen Fall soll es wieder flächendeckende Schulschließungen geben und auch Tests und Masken sind nicht verpflichtend. Freiwillige Antigentests sind in den ersten Wochen möglich. Und fürs Schuljahr gilt: Wer sich krank fühlt, testet und bleibt zu Hause.