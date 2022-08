Am Montag in Graz und Klagenfurt, am Dienstag in Linz, am Mittwoch zum Begräbnis von Uni-Professor Wolfgang Mantl wieder in Graz. Bevor kommende Woche der Urlaub ansteht, arbeitet Martin Polaschek seinen vollen Terminkalender ab. Auch danach kann der Bildungsminister kaum verschnaufen, denn ein neuer Coronaherbst naht heran. Diesmal mit ein paar Neuerungen.