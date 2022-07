Reaktionen gibt es auf die Ereignisse im Gefolge der Wahl des Rektors der Grazer Universität, Peter Riedler. Wie berichtet, war ein Brief von Ulrich Pöschl, Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz und Konkurrent um den Rektorsposten, an den Uni-Rat bekannt geworden. Darin kritisierte er, dass mit Riedler eine Person "ohne nennenswerte eigene Erfahrung in wissenschaftlicher Forschung und Lehre" zum Zug gekommen sei.