Mit großer Befriedigung hat am an der Technischen Universität Graz das Ergebnis eines sechsjährigen (!) Auswahl- und Entscheidungsprozesses der US-amerikanischen Bundesbehörde National Institute for Standards and Technology (NIST) vernommen: Diese oberste Normierungsbehörde, die auch weltweit wegweisend ist, hart vier sogenannte Post-Quanten-Algorithmen zukünftigen Standard erhoben - und einer davon trägt die Handschrift von Forschern an der TU Graz.