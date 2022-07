Heute ist es wieder soweit: Am Freitag vor den Schulferien treffen jene Maturanten, die gerne in Graz Medizin studieren wollen, vor der Grazer Stadthalle ein, um den mehrstündigen Aufnahmetest zu bestreiten. 346 Studienplätze stehen zur Verfügung, weitere 24 für angehende Zahnärzte. Bekanntlich gibt es in Österreich ein Quotensystem: 75 Prozent der Plätze sind für Österreicher reserviert, 20 Prozent für EU-Ausländer (in der Praxis: Deutsche) und fünf Prozent für Angehörige von Drittländern.