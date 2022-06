Vier Kandidaten und eine Kandidatin stellten sich am Montag dem Hearing an der Uni Graz. Spät am Abend wurden dann Peter Riedler, Ulrich Pöschl und Carola Jungwirth offiziell informiert. Der Uni-Senat hatte im Anschluss an die Entscheidung der Findungskommission in einer außerordentlichen Sitzung getagt und sich diesem gereihten Dreiervorschlag der Kommission angeschlossen. Am 23. Juni (nächsten Donnerstag) wählt der Universitätsrat dann aus diesen den neuen Rektor oder die neue Rektorin.