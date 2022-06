Es ist ein Wochenanfang der Entscheidungen, wie es im universitären Sektor in Graz in den nächsten Jahren weitergehen wird. An der Universität Graz finden am Montag die Hearings zur Rektorswahl statt, am Dienstag folgt dann das Hearing an der Technischen Universität Graz zur dortigen Rektorswahl. Im Fall der Uni Graz sollte es sogar an Montag noch eine Entscheidung für einen Dreiervorschlag geben. Was die TU betrifft, ist die Entscheidung quasi schon gefallen: Wie berichtet, gibt es mit dem Vizerektor Horst Bischof lediglich einen einzigen Kandidaten.