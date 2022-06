Sexuelle Übergriffe auf Kleinkinder? In einem Wiener Kindergarten liegt dieser Verdacht nahe. Ein Pädagoge soll sich, wie berichtet, zwischen 2020 und 2021 an Ein- bis Dreijährigen in einer städtischen Einrichtung vergangen haben. Er wurde versetzt und angezeigt. Die Eltern wurden erst vergangene Woche informiert. Nun wurde ein Fall von "pädagogischem Fehlverhalten" eines Mitarbeiters in einem privaten Wiener Kindergarten bekannt.