Offenbar will man sich eine Wahl an der Technischen Universität Graz ganz sparen. Am Freitag hat die sogenannte Findungskommission, die die Neuwahl des Rektors vorbereitet, die TU-Mitarbeiter verständigt, dass lediglich ein einziger Kandidat zum Hearing am 14. Juni geladen wird: der bisherige Vizerektor für Forschung, Horst Bischof.