Beim Pfingstdialog in Seggauberg wird seit gestern besprochen, ob die „grüne Transformation“ gelingen kann. Der frühere deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel mischte die Veranstaltung am ersten Tag ordentlich auf: Nicht die Wirtschaft, sondern die Geopolitik werde Europas Zukunft entscheiden.

Gabriel rechnet mit einem langen Krieg in der Ukraine. „Wir sind zurück im Kalten Krieg, nur etwas weiter östlich. Wir werden uns wieder bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstehen. Im Cyber-Zeitalter ist das viel gefährlicher.“ Europa dürfe sich nicht mehr auf die USA verlassen, für die sei der indopazifische Raum längst wichtiger als der Atlantik. Gabriels düstere These: „Die Welt wird echt unbequem. Und wir werden uns dem nicht verweigern können, weil die Welt uns kein Risiko mehr abnimmt.“

Ein Großteil der Beiträge wird übertragen, Details zum Stream finden sich hier.

Politische Einigkeit wird für die EU wichtiger denn je. Darin waren sich alle Redner einig, von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer über Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl bis zum Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr. Letzterer brachte Optimismus mit: Die EU sei wirtschaftlich stark und begehrt, „zehn demokratische Staaten wollen beitreten“. Europas Gesetze würden „am Ende zu Weltstandards“, sagt er in Sachen Klimaschutz.

„Hausherr“ Bischof Wilhelm Krautwaschl verwies auf Ökostrom in vielen Pfarren. Superintendent Wolfgang Rehner ergänzt: „Für Klimaschutz brauchen wir Erkenntnis, nicht Verbote.“

Der Donnerstag

Der Knackpunkt, der derzeit Europa in Atem hält, steht am Donnerstag im Fokus. „Entscheidungsfrage Energie“ ist das Panel schlicht übertitelt. Zum Ausklang wird das Hauptreferat der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht halten, in der Diskussion wird er sich mit Europa-Landesrat Christopher Drexler, Ministerin Karoline Edtstadler und der Philosophin Lisz Hirn austauschen.

Ergänzt wird der intellektuelle Austausch in diesen beiden Tagen durch ein eigenes Programm für Stipendiatinnen und Stipendiaten (aus der Ukraine), einem Journalismusworkshop sowie sieben Insieme-Gruppen zu Themen wie „Wie viel Wohlstand braucht der Mensch“ oder „Grüne Transformation und Demokratie“.

Die Veranstaltungsreihe, organisiert von Club Alpbach, der Diözese Graz-Seckau und dem Land Steiermark, soll künftig statt im Zweijahrestakt jährlich stattfinden. Ein guter Teil der Veranstaltungen heuer können auch online ab 13.30 Uhr im Livestream verfolgt werden.