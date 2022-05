Zum Schwerpunkt Klimawandel: Die Universität Graz errichtet in diesem Sommer eine Forschungsstation in Grönland. Forscher und Studenten werden sie nutzen.

Es ist wohl eine Jahrhundertchance, die der Universität Graz da zugefallen ist – und die sie auch ergriffen hat: Eine eigene Forschungsstation in Ostgrönland, wo man sich mit dem Thema Klimawandel fundiert auseinandersetzen will. Ermöglicht hat dies ein privater Sponsor, der allerdings ungenannt bleiben will. Er interessiert sich seit Langem für die Polarregionen, hat auch Meteorologie studiert und finanziert um 1,2 Millionen Euro eine Station im Rahmen des Austrian Polar Research Institute.