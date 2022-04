Zu einer besonderen Ehrung kommt es morgen, Freitag in den Vereinigten Staaten, in Washington. Der Grazer Biochemiker Rudolf Zechner wird feierlich in die "National Academy of Science" als Foreign Associate aufgenommen. Er ist damit der erste Steirer, dem diese Ehre zuteilwird.

Tatsächlich wurde Zechner bereits 2019 aufgenommen, doch die Zeremonie, die bereits vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen, musste wegen der Coronapandemie verschoben werden. Mit Zechner zugleich wurde 2019 auch der Innsbrucker Physiker Rainer Blatt aufgenommen – insgesamt sind nur sechs Österreicher Mitglied der NAS. Die Institution wurde 1863 gegründet.