Rund 30 Millionen Euro fließen in diesem Sommer in Bau- und Sanierungsprojekten an Bundesschulen in der Steiermark. Auch bei der IT-Infrastruktur wird nachgerüstet. Eine Übersicht.

Größtes Projekt: BULME Graz-Gösting © pfeil Architekten ZT GmbH

Die Schüler haben Ferien, an vielen steirischen Schulen wird in den Ferien dennoch geschwitzt und gewerkt. Die Bauarbeiter sind am Zug, denn in den Ausbau und in Sanierungen der steirischen Bundesschulen fließen alleine in diesem Sommer rund 30 Millionen Euro, teilte die Bildungsdirektion Steiermark am Freitag mit. Und das sei nur ein kleiner Teil des großen Kuchens, heißt es. "Im Schulentwicklungsprogramm über zehn Jahre wurden bei uns bereits Projekte im Ausmaß von 283 Millionen Euro eingemeldet und genehmigt", sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.