Erzberg/Eisenerz/Leoben"Zentrum am Berg": Weltweit erste Ausbildung zum Tunnelbautechniker

Weltpremiere im Tunnelforschungszentrum „Zentrum am Berg“ am Erzberg in Eisenerz: Tunnelbautechniker werden ausgebildet.

Hauptdarsteller einer Weltpremiere: Teilnehmer des weltweit ersten Lehrgangs zum Tunnelbautechniker © bfi

Im Gespräch ist es schon seit längerer Zeit, spezielle Tunnelbautechniker auszubilden. Erst dachten die Verantwortlichen der Montanuniversität daran, einen Lehrberuf zu etablieren, doch dabei seien einige Hürden zu bewältigen gewesen, wie Robert Galler, Leiter des Tunnelforschungszentrums „Zentrum am Berg“ am Erzberg in Eisenerz und Vorstand des Instituts für „Subsurface Engineering“ an der Montanuniversität Leoben, erklärt: „Es würde einer Gesetzesänderung bedürfen, eine Lehrlingsausbildung zum Tunnelbautechniker zu ermöglichen. Das kann aber dauern. Wir von der Montanuniversität wollten auch keine diesbezügliche Lehre anbieten.“