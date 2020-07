Facebook

Es wäre bislang einzigartig in Österreich: Eine Zulassung zum Studium aufgrund der Schulnoten – „Numerus clausus“ – könnte an der Uni Graz jedoch drohen. Am 25. August sollen die Aufnahmeprüfungen für das Bachelorstudium Psychologie in Graz, Salzburg, Wien, Klagenfurt und Innsbruck stattfinden. Entfällt der Test coronabedingt, gibt es an den meisten Standorten einen Ersatztermin für den 15. September.