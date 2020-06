Facebook

Das Tragen von Masken ist an den Schulen seit 3. Juni nicht mehr vorgeschrieben © Symbolbild: Weichselbraun

Es kam für die meisten Eltern, Lehrer und Schüler überraschend, als Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vor rund einer Woche das Ende der Maskenpflicht an Schulen verkündete. Nach mehreren Tagen ohne die lästige Schutzmaske im Gesicht mache sich allerdings ein nicht beabsichtigter Nebeneffekt bemerkbar, berichtet Lehrergewerkschafter Herbert Weiß, der an einer Grazer AHS unterrichtet: „Es ist mit dem Wegfall der Masken auch das Bewusstsein gesunken, Abstand einzuhalten.“ Diese Beobachtung gelte weniger in den Klassenzimmern, wo die Tische ohnedies weit genug auseinanderstehen. „Aber in den Gängen bewegen sich die Schüler mittlerweile fast wieder so wie vor der Krise, kommen sich sehr nahe“, sagt Weiß. „Offenbar waren die Masken auch eine gute Erinnerung, dass man Abstand halten soll, die jetzt weggefallen ist.“