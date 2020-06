Facebook

Großartiges Bild vom Herz-Jesu-Viertel in Graz in den Weltraumhimmel © Woisetschläger

Ein großartiges Bild der Annäherung der jüngsten Weltraummission zur Internationalen Weltraumstation ISS hat am Wochenende der Grazer Uniprofessor Jakob Woisetschläger verfertigt. Am Vorplatz vor der Herz-Jesu-Kirche konnte er Samstag am Nachthimmel um 21.38 Uhr bestens den Vorbeiflug der ISS fotografieren – „die Helligkeit war etwa so wie vom Abendstern Venus“.