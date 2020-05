Facebook

Auch Pflichtschullehrer, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, müssen zurück in die Klassen © contrastwerkstatt - stock.adobe.

Ab 18. Mai kehren bundesweit wieder alle unter 14-Jährigen Schüler in den Präsenzunterricht an den Schulen zurück. Unklar war bis dato, ob das auch für alle Lehrkräfte gelten muss. So hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) etwa für alle Bundeslehrer (Lehrer an Höheren Schulen) eine Sonderregelung geschaffen: Wegen der immer noch vorhandenen Corona-Infektionsgefahr steht es ihnen frei, ob sie wirklich bereits in den Klassen stehen wollen. In der Steiermark fällt etwa jeder siebente Lehrer in diese Gruppe. Bleibt einer dieser Lehrer zu Hause, hat er allerdings nicht frei, sondern muss weiter im Homeoffice arbeiten.