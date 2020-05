Facebook

Über Video-Konferenzen können sich Interessierte über die Ausbildung an der Montanuni informieren © KK, Andreas Schöberl-Negishi

Die Ausgangslage ist nicht gerade die einfachste. Schon für das Wintersemester 2019/2020 vermeldete die Montanuniversität Leoben um zehn Prozent weniger Studienanfänger als noch ein Jahr zuvor. Zudem klagt die Wirtschaft seit Langem über die zu geringe Anzahl an Absolventen – auch in Hinblick auf die Drop-out-Raten. „Wir könnten sicher doppelt so viele Absolventen in Unternehmen unterbringen als wir tatsächlich haben“, bestätigt auch Pressesprecher Erhard Skupa.