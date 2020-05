Facebook

© Julian Melichar

Das war sie also, die allerletzte Schularbeit überhaupt. Mit einem Anteil von 16,6 Prozent (fünf Personen der 30-köpfigen Klasse) war die Schülerschaft wohl eher schwach bis gar nicht vertreten. Aber ganz ehrlich, ein Aufmerksamkeitspensum von vier Stunden am Stück kennt man bei Leuten in meinem Alter ohnehin nur bei einem Serien- oder Filmmarathon. Oder beim endlosen Scrollen durch den Insta-gram-Feed – aber auf keinen Fall beim Interpretieren von Texten. Außerdem: Wieso sollte ein so schöner, sonniger Tag nicht zum Eigenbedarf genutzt werden dürfen?