Tagebuch einer Maturantin"Natürlich ist unsere Matura geschenkt"

Für die Kleine Zeitung schildert Stefanie Rainwald, Schülerin am Musikgymnasium Dreihackengasse in Graz, ihren ungewöhnlichen Weg zur "Corona-Matura". Lesen Sie selbst!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefanie Rainwald (19) besucht das Musikgymnasium der Dreihackengasse in Graz © KK

Liebes Tagebuch,

unter vielen Online-Artikeln zu „unserer“ diesjährigen Matura steht mindestens ein Kommentar, der besagt, dass unsere Matura doch nur geschenkt sei. In gewisser Weise ist das auch so. Denn der Fakt, dass wir in einem Land leben, in dem uns ein freier Zugang zu einer Allgemeinbildung gegeben wird, ist mit Sicherheit ein Geschenk.

Und trotzdem ist auch unsere Matura nicht mehr Geschenk als die vergangenen oder kommenden.