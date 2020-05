Für die Kleine Zeitung schildert Stefanie Rainwald, Schülerin am Musikgymnasium Dreihackengasse in Graz, ab sofort ihren ungewöhnlichen Weg zur "Corona-Matura". Lesen Sie selbst!

Stefanie Rainwald (19) besucht das Musikgymnasium der Dreihackengasse in Graz © KK

Liebes Tagebuch,

nach der plötzlichen Deutsch-Schularbeit-Krankheitswelle von letzter Woche (zur Erinnerung: Die Anwesenheit lag bei 16,67 %), haben heute wieder so gut wie alle ihren Weg zurück in die Deutschstunde gefunden. Die Motivation? Es sind nur noch zwei Wochen!

Die Mathematik lehrt uns Effizienz. Zwei Wochen zu lernen, hat demnach sowieso mehr Sinn als vier Monate. Was ich und meine Kollegen dennoch vermeiden wollen: Nachzipf. Denn: Erst im Herbst gibt es für nicht geschaffte Prüfungen einen weiteren Antrittstermin.