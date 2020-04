Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nach Verwirrung um Brief legt Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß per Verordnung fest: Die steirischen Kindergärten stehen ab sofort grundsätzlich wieder allen offen. Wo es möglich ist, "sollen Kinder zu Hause betreut werden", wird aber appelliert.

Der Verordnungstext ist am Wochenende aufgesetzt worden, ab heute (Montag, 27. April) ist er in Kraft. Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) legt darin fest: Grundsätzlich sollen die steirischen Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte etc.) wieder allen Kindern bzw. Eltern offen stehen. Bislang hatte die Unklarheit um diese Frage unter Elementarpädagogen und Eltern für Verwirrung und Ärger gesorgt.