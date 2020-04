Reportage aus Volksschule"Corona-Unterricht": Wenn die Schüler am Bildschirm statt im Klassenzimmer sind

Facebook

Videokonferenz mit ihrer Klasse: Lehrerin Nicole Scherr hält eine Mathematikstunde in der Viktor-Kaplan-Volksschule in Graz © Sonja Peitler-Hasewend

"Sind alle da? Jetzt sehe ich euch. Ich hoffe, ihr könnt mich auch sehen. Herzlich willkommen zu unserem Online-Meeting." So beginnt die Mathematikstunde der 3B in der Viktor-Kaplan-Volksschule in Graz. So ähnlich beginnen viele Schulstunden in Österreich in Zeiten von Corona.