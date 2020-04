Vorerst bereitet man sich an der Grazer Med Uni auf den Aufnahmetest am 3. Juli zwar wie gehabt vor. Doch eine Verschiebung in den August wird immer wahrscheinlicher, andere Varianten sind unattraktiv oder unmöglich.

Immer unwahrscheinlicher: Aufnahmeverfahren in der Grazer Stadthalle © Jürgen Fuchs

Gestern war Anmeldeschluss für das Medizin-Studium in Österreich: In Graz wurden 2976 Bewerber gezählt, etwas weniger als im Vorjahr. Doch der Aufnahmetest-Termin mit Hunderten Prüflingen in der Grazer Stadthalle am 3. Juli wackelt von Tag zu Tag mehr.