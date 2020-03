Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

Die Verunsicherung unter steirischen Schülern, Lehrern und Eltern ist derzeit groß? Prüfungen, wichtige Schularbeiten und in Folge die Matura stehen an. Viele Eltern habe Probleme, eine Betreuung für ihre schulpflichtigen Kinder zu finden, die ja nicht in die Schule kommen sollen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Und nicht zuletzt ist noch unklar, wie ein Unterricht aussehen kann, bei dem Schüler ja nicht physisch anwesend sind: Haben überhaupt alle die technischen Mögichkeiten und Fähigkeiten für E-Learning via Computer? Und wie soll das konkret aussehen?