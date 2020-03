Schulschließungen Das sollten steirische Schüler jetzt wissen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

1. Was bedeuten die angekündigten Schulschließungen für die steirischen Schüler und Lehrer?

Die Maßnahmen gelten für alle Schüler, sie sind zu Hause. Auch morgen und übermorgen werden die Lehrer schon einen Plan bekannt geben, welche Möglichkeiten es für die Schüler gibt. Auch, wie digitale Kanäle genutzt werden können, um Arbeitsaufträge zu vergeben. Die Leseerziehung ist ein großes Thema, ebenso das Festigen von Stoffgebieten. Wir werden morgen vom Ministerium in einer Videokonferenz Kenntnis davon bekommen, was bereits an Unterlagen für die Oberstufe vorbereitet ist.