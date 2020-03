Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

In den steirischen Schulen wird derzeit abgefragen, wie viele Kinder überhaupt ab Mittwoch vor Ort betreut werden müssen. Denn ab diesem Tag gelten eigentlich Schulsperren für alle Schüler - Ausnahmen gibt es für jene, deren Eltern im Beruf unabkömmlich sind. Sie sollen in kleineren Gruppen an Schulen betreut werden. "Eltern, die Betreuung brauchen, müssen dafür eine Bestätigung ihrer Dienstgeber bringen, dass sie zur Arbeit kommen müssen", erklärt dazu eine steirische Pflichtschul-Direktorin. Für alle ab der 9. Schulstufe gilt sowieso: Sie müssen zu Hause bleiben.