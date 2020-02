In der Steiermark gibt es bei den Bildungsstandards in Englisch die stärksten Verbesserungen österreichweit.

Gutes Abschneiden der steirischen Schüler in Englisch, wenn sie auch noch immer im unteren Bundesdurchschnitt liegen © APA/HERBERT NEUBAUER

Im Frühjahr 2019 wurden in den vierten Klassen der AHS und Neuen Mittelschulen die Bildungsstandards in Englisch getestet, am Freitag präsentierte Bildungsminister Heinz Faßmann in Wien die Ergebnisse, die sich sehen lassen können. In der Steiermark wurden insgesamt 9917 Schülerinnen und Schüler aus 201 Schulen getestet. Und die Steirer haben sich laut Bildungsdirektion im Vergleich zu ihren Kollegen im Jahr 2013 am stärksten verbessert - auch wenn sie noch immer im unteren Bundesdurchschnitt liegen.