Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für 125.000 steirische Schüler beginnen am Freitag die Semesterferien © APA/ROLAND SCHLAGER

Wiener und Niederösterreicher sind bereits aus den Semesterferien zurückgekehrt, das Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg befinden sich gerade mittendrin. Am Freitag ist es auch in der Steiermark soweit: Die Schülerinnen und Schüler - exakt 125.189 an der Zahl - bekommen ihre Schulnachrichten in die Hände, im Volksmund auch "Halbjahreszeugnisse" genannt. Dann können die Ferien beginnen.