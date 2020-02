Morgen ganz in der Früh startet der Solar Orbiter mit Grazer Geräten und Know-how an Bord. Die Sonde wird 2030 (!) ihr Ziel erreichen.

Die Europäer nähern sich mit dem „Solar Orbiter“ ab morgen unserer leuchtenden Sonne © APA/AFP/NASA/HANDOUT

Es ist sicherlich ein Termin für besondere Weltraumfans – oder auch notorische Frühaufsteher. Morgen, Montag, wird um 4.30 Uhr das Weltrauminstitut in Graz St. Peter geöffnet und es beginnt ein „Launch Event“. Denn laut Plan soll um 5.03 Uhr MEZ eine Atlas-V-Rakete von Cape Canaveral in Florida starten, mit der die Weltraumsonde „Solar Orbiter“ ins All geschossen wird.