In einem Jahr sollen Taferlklassler in spe auf ihre Schulreife getestet werden. Doch was macht diese aus? Psychologin gibt Antworten.

Wann ist ein Kind schulreif? © (c) Uwe Annas - Fotolia

Wenn ein Kind mit einer Hand über den Kopf zum Ohr auf der anderen Seite greifen kann, ist es schulreif. So eine landläufige Meinung. Und weil es voraussichtlich ab dem Schuljahr 2021/22 für alle Erstklassler in spe Schulreifetests („Screenings“) geben wird – und diese im Pilotprojekt derzeit schon an 90 steirischen Schulen laufen –, fragen sich viele Eltern: Wann ist mein Kind schulreif?



Luise Hollerer, die Vorsitzende der pädagogischen Psychologen, führt Kriterien dazu an. Sie schickt aber voraus: „Reife“ sei zwar der gesetzliche Terminus, Hollerer zieht es aber vor, von „Schulfähigkeit“ oder „Schulbereitschaft“ zu sprechen. Dafür sind einige Entwicklungsschritte wichtig:



Selbstregulation und Aufmerksamkeit: Das Kind kann sich auf etwas einlassen, das in der Gruppe stattfindet. Es konzentriert sich auf eine Sache und schließt diese ab, auch wenn es Ablenkungen gibt. Es kann warten und sich und andere emotional wahrnehmen.



Alltagsbeweglichkeit (Grob- und Feinmotorik): Das Kind kann sich sicher und rasch bewegen, zum Beispiel 30 Minuten rasch und zügig gehen, rasch reagieren, wenn ein Auto kommt, sich rasch selbst anziehen, die Balance halten und stabil sitzen. Wichtig, um schreiben zu lernen, ist die Augen-Hand-Koordination, das Kind kann etwa ein Brot streichen, einen Ball fangen, Verschlüsse bedienen.



Wahrnehmung und Sensorik: Das Kind ist in der Lage zu vergleichen und zu unterscheiden: Ähnliches und Unähnliches, Größeres und Kleineres, Lauteres und Leiseres und es erkennt, woher ein Geräusch kommt. Es kann lokalisieren, wo es etwas spürt. Es kann die Wahrnehmungen auch sprachlich benennen, z. B. „Meine Tasse ist größer als deine“ oder „Auf deinem Teller ist mehr“. Außerdem kann es Bilder und Zahlen benennen und Rätsel lösen.



Sprache: Das Kind hat einen erweiterten Wortschatz; im Alltag benennt es Dinge und Handlungen und beschreibt Gegenstände. Es kann Sätze und Nebensätze bilden. Es versteht zwei- oder dreigliedrige Aufträge wie „Hole eine Schere und ein gelbes Blatt und den Klebstoff!“ und erfüllt sie trotz Ablenkungen. Fördern kann man das Kind, indem man sich viel erzählen und erklären lässt, ihm Fragen stellt, Bedürfnisse ausdrückt und so den Wortschatz des Schützlings anreichert.



Logisch-mathematischer Bereich: Das Kind kann sich in Ort, Zeit und Raum orientieren, weiß also, ob es jetzt schon Zeit zum Schlafengehen oder zum Aufstehen ist. Es beantwortet Fragen wie „Wie heißen deine Eltern?“ oder „Wie alt bist du?“. Es interessiert sich für Umwelt- und Naturphänomene und entwickelt spezifiziertes Wissen, weiß etwa vieles über Dinosaurier. Es kann abzählen und Zahlen, Größen und Formen vergleichen.