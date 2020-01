Am "Tag der Elementarpädagogik"Notstand im Kindergarten: Grüne bringen Anträge im Landtag ein

Am "Tag der Elementarpädagogik"

Große Gruppen, wenig Personal im Kindergarten © Monkey Business - stock.adobe.co

Am heutigen "Tag der Elementarpädagogik" starten die Grünen zwei Landtagsinitiativen für Vergesserungen in Kindergärten: Sie fordern einen besseren Betreuungsschlüssel in Kindergartengruppen sowie höhere Gehälter für Pädagoginnen. "25 Kinder für eine PädagogIn und nur eine/n BetreuerIn ist eine sehr hohe Zahl. Wenn zum Beispiel das Essen hergerichtet oder ein Kind gewickelt wird, ist eine Pädagogin mit 25 Kindern zwischen drei und sechs Jahren allein. Das Land Steiermark und die Gemeinden müssen gemeinsam einen Weg finden, wie eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels finanziert werden kann", sagt die Grüne Landtagsabgeordnete Lara Köck.