Mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler sind selbst betroffen, zwei Drittel bemerken Mobbing und Cybermobbing in ihrem Umfeld. AK-Präsident Josef Pesserl fordert mehr Unterstützung für Lehrpersonal.

Mobbing in der Schule wird immer mehr zum Thema (Symbolbild) © Syda Productions - Fotolia

Die Studie ist brandneu und alarmierend: Zum dritten Mal ließ die Arbeiterkammer (AK) Steiermark das Thema Mobbing und Gewalt im Schulbereich erheben - und die Situation hat sich jeweils verschlechtert. 62,1 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, dass es in ihrem Umfeld Mobbing bzw. Cybermobbing gibt. "Also für zwei Drittel gehört das zum Schulalltag", fasst Studienautorin Claudia Brandstätter zusammen. 35,5 Prozent der befragten Schulkinder sind selbst von irgendeiner Art von Mobbing oder Gewalt betroffen. Gegenüber der Studie von 2017 ist das ein Anstieg von fast zwölf Prozent.