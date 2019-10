Facebook

Nicht an allen Schulen herrscht über die neue Struktur der Schulaufsicht Begeisterung © APA/HERBERT NEUBAUER

Es ist eines der Kernelemente der jüngsten Bildungsreform: Das System Schule wird nicht mehr strikt in Schultypen, sondern stärker in Regionen gedacht. In der Steiermark äußert sich das in der Aufwertung der sieben Bildungsregionen, deren Leiter ab sofort für alle Schularten gleichermaßen zuständig sind. Bisher gab es diese regionale Gliederung nur bei Pflichtschulen.