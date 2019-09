'Bachelor of Education'Neue Lehrerausbildung: Erste Absolventen feiern ihre Sponsion

Die ersten 25 Studierenden der gemeinsamen Ausbildung im Sekundarbereich haben ihr Studium abgeschlossen, am Dienstag feiern sie in Graz ihre Sponsion. Ab Herbst bietet der "Entwicklungsverbund Südost" auch ein Masterstudium an.

Mit der Inskription an beispielsweise der PH Steiermark (Bild) erfolgt eine automatische Mitinskription an der Uni Graz, TU Graz, Kunstuni Graz, KPH Graz, PH Kärnten, Uni Klagenfurt und PH Burgenland © PH Stmk/Rudi Ferber

In der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland durchlaufen künftige AHS-/BHS- sowie NMS-Pädagogen eine von den Unis und PH der Länder gemeinsam entwickelte und angebotene Ausbildung. Die ersten Studierenden dieser neuen Lehrerausbildung haben ihr Studium abgeschlossen. Die 25 Pioniere erhalten am kommenden Dienstag bei einer gemeinsamen Feier ihre Sponsionsurkunden, teilten die Hochschulen mit.

Bis zum Studienjahr 2015/16 wurden Lehrer für Volks-, Haupt-, Sonder-, Berufs- und Polytechnische Schulen an Pädagogischen Hochschulen (PH) ausgebildet, die Lehrer für AHS und BMHS an den Universitäten. Der "Entwicklungsverbund Südost" mit den Bundesländern Steiermark, Kärnten und dem Burgenland hat damals österreichweit mit einer gemeinsamen Lehrerausbildung für die "Sekundarstufe Allgemeinbildung" gestartet.

Das Curriculum haben vier Universitäten und vier PH in der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland in Kooperation entwickelt. Die Studierenden können seither unabhängig von der Institution, an der sie inskribiert sind, das gleiche akademische Studium beginnen: Mit der Inskription an beispielsweise der PH Steiermark erfolgt eine automatische Mitinskription an der Uni Graz, TU Graz, Kunstuni Graz, KPH Graz, PH Kärnten, Uni Klagenfurt und PH Burgenland, womit das gesamte Lehramtsangebot dieser Institutionen für 27 Unterrichtsfächer zur Verfügung steht.

Elgrid Messner, Rektorin der PH Steiermark Foto © Jürgen Fuchs

Mit der Sponsionsurkunde sind ihre Träger zu einer Anstellung an den Schulen der Sekundarstufe AHS, NMS oder BMHS berechtigt. Für den Eintritt in den Schuldienst ist das abgeschlossene Bachelor-Studium ausreichend, eine dauerhafte Anstellung nach fünf Jahren Berufserfahrung ist aber nur mit absolviertem Masterstudium möglich.

"Der Entwicklungsverbund Südost, der nach aufwendiger Entwicklungsarbeit österreichweit als erster die Bachelorstudien starten konnte, hat auch die Konzeption der Masterstudien zeitgerecht abgeschlossen", hielt Elgrid Messner, Rektorin der PH Steiermark fest. Die Mindeststudiendauer für den Sekundarstufenmaster beträgt weitere vier Semester. Er kann ab dem neuen Studienjahr im Vollzeitstudium oder berufsbegleitend erworben werden.

(APA)