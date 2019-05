Facebook

Nur 17 von rund 75.000 steirischen Pflichtschülern mussten im letzten Schuljahr suspendiert werden © Daniel Mock - Fotolia

Der Vorfall an der HTL in Wien-Ottakring mit einer auf Video festgehaltenen Rangelei zwischen einem Lehrer und einem Schüler, regt in Österreich weiter auf. Insgesamt 210 Anzeigen wegen Körperverletzungen oder Nötigung an Schulen und Bildungseinrichtungen weist die Statistik des Innenministeriums für 2018 in der Steiermark aus. Die Zahlen unterscheiden nicht, ob sich um Gewalt gegen Lehrer oder unter Schülern gehandelt hat. Der Leiter der Schulpsychologie in der Bildungsdirektion, Josef Zollneritsch, weiß aus seiner Erfahrung: „Dieser Fall an der Wiener HTL ist ein Extrem- und Einzelfall.“ Vergleichbares sei ihm in der Steiermark nicht bekannt, auch handle es sich bei den Fällen der Anzeigenstatistik großteils um Gewalt unter Schülern – vor allem im Ballungsraum Graz.

