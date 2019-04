Zum allerletzten Mal werden am Donnerstag in der achten Schulstufe die Bildungsstandards in Englisch erhoben. Danach startet ein neues System.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Englisch-Kompetenzen der Schüler der achten Schulstufe stehen auf dem Prüfstand © APA/HERBERT NEUBAUER

Für rund 11.000 steirische Schüler geht es am Donnerstagvormittag ans Eingemachte, wenn sie auf ihre Englischkenntnisse hin abgeklopft werden. Zum letzten Mal werden in ganz Österreich synchron die Bildungsstandards überprüft – ein Instrument, das vor zehn Jahren eingeführt wurde, um die Grundkompetenzen der Schüler in Englisch, Deutsch und Mathematik zu messen. Mit der nunmehrigen Englisch-Prüfung sind die Bildungsstandards Geschichte und werden in der Folge durch ein neues System ersetzt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.