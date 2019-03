Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Moritz Wussow - Fotolia

Ein gutes Zeugnis weist die Statistik Austria in einer aktuellen Erhebung den steirischen Maturanten aus: Waren bei der Zentralmatura beim Sommertermin 2018 österreichweit 84,5 Prozent der Schüler erfolgreich, toppt man in der Steiermark mit einer Quote von 87 Prozent (das sind 4259 „reife“ Schüler) diesen bundesweiten Schnitt. Die Unterschiede in unserem Bundesland zwischen AHS (86,9 Prozent, 2081 Erfolgreiche) und BHS (87,1 Prozent, 2178 „Reife“) sind marginal.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.