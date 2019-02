Lego League Steirische Lego-Roboter holten sich den Sieg

Facebook

B.Robots, das Team der Bulme Graz, gewann © Walter Schmidbauer

Waren es in früheren Zeiten noch Ritter und Burgen, die mit Lego gebaut wurden, sind mittlerweile Roboter, Bits und Bytes in das Spiel mit den bunten Bausteinen eingezogen. Im Zehnerhaus Bad Radkersburg flogen am Samstag Lego-Roboter in das Weltall. 18 Teams qualifizierten sich für das Österreich-Finale der „First Lego League“.