Vor vollem Haus diskutierten am Dienstag Bildungsminister Heinz Faßmann und Autorin Susanne Wiesinger ("Kulturkampf im Klassenzimmer") beim DiensTalk der ÖVP Steiermark in Graz.

Volles Haus am Karmeliterplatz: Heinz Faßmann, Gregor Withalm, Susanne Wiesinger © ÖVP Stmk/Foto Fischer

Es war eine Premiere: Erstmals trafen Bildungsminister Heinz Faßmann und die Autorin des Bestsellers „Kulturkampf im Klassenzimmer“, Susanne Wiesinger, seit der Veröffentlichung des Buches aufeinander und diskurtierten die dort angesprochenen Probleme. Eingeladen hatte ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg, die Moderation lag bei Gregor Withalm (Antenne). Die Situation an den steirischen Schulen wurde unter anderem besprochen.

„Der Staat kann nur Strukturen schaffen, wie etwa Deutschförderklassen, aber wir können die drei T (TV, Telefon, Travel) nicht beeinflussen, welche bedingen, dass Kinder in den Herkunftskontext zurückgeworfen werden,“ betonte der Minister. Er verwies aber auch auf jahrzehntelange Versäumnisse der Politik, die Zuwanderer rein als Gastarbeiter verstand und sich nicht mit Integrationsfragen beschäftigt hat. Lange Zeit wäre die Konflikt-Dimension der Zuwanderung ignoriert worden, und nur der positive Aspekt der Zuwanderung, im Sinne der Diversität als Chance, beleuchtet worden.

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund würden sich laut Wiesinger oft nicht mit der Kultur Österreichs identifizieren, was den Spracherwerb erschwere. Sowohl die Kinder als auch Eltern stünden unter dem Druck der Religionsgemeinschaft. „Die muslimische Glaubensgemeinschaft muss dringend das Problem innerhalb ihrer Reihen angehen und wir müssen als Mehrheitsgesellschaft auch ein Auge darauf haben, was sich da in den Moscheen entwickelt“, betonte die Autorin. Der Minister bekräftigte: „Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.“ Eine stärkere Beobachtung, auch zur Klärung der Finanzierung von Moscheen, sei hier von Vorteil.

Eine Umfrage der Steirischen Volkspartei unter heimischen Schulleitern zeigt, dass Fälle wie in Wiesingers Buch auch bei uns alltäglich sind. „Wir haben das Problem erkannt und Lösungsvorschläge ausgearbeitet,“ erklärte Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Ein „Elternbildungspass“ geknüpft an ein Bonussystem sowie ein inkludierender Religionsunterricht, der alle großen Weltreligionen behandelt, seien vorstellbar. „Eltern könnten etwa an Bildungsveranstaltungen teilnehmen und nach Absolvierung von 15 Terminen 500 Euro erhalten“, so die Bildungsdirektorin.