Martin Puntigam, Vizerektor Peter Riedler, Rektorin Christa Neuper und Helmut Jungwirth (v.l.) © Uni Graz/Kanizaj

Ihr Geruch erinnert an Aas, ihre rote Farbe an rohes Fleisch. Mit diesen verführerischen Eigenschaften lockt Aristolochia Gigantea, auch Aasblume oder Riesenpeifen-Winde genannt, Fliegen an, die dann in ihren Kessel hineinfallen. Die Haare im Kessel machen dann noch ein Entkommen unmöglich, bis die von der Fliege mitgebrachten Pollen auf den weiblichen Blütenorganen abgelagert sind.