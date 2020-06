Facebook

Statistisch hat sich das alte Macho-Motto „Frau am Steuer, Ungeheuer“ nie untermauern lassen. Eine viel gefährlichere Mischung ergibt sich aber aus Zutaten wie: Fehlende Fahrpraxis, jugendlicher Übermut und Imponiergehabe. Immer wieder werden in Österreich junge Raser (und übrigens kaum Raserinnen) erwischt, teils sind sie sogar mit mehr als 200 Sachen unterwegs - wie am Montagabend in der Oststeiermark, wo ein 17-Jähriger erwischt mit 208 km/h auf der Bundesstraße erwischt wurde. Er wollte "cool" sein, erzählte er der Polizei.