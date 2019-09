Facebook

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer forderte eine Wahlkampfpause im Oktober © APA/ERWIN SCHERIAU

Da meint es einer gut, so wie der Landeshauptmann, und will den Steirern einen wahlkampffreien Oktober bescheren, und was tun die Mitbewerber? Sie halten dem ÖVP-Chef vor, er hätte ja keine Wahl vom Zaun brechen müssen. So weit, so erwartbar. Komisch wird es, wenn der VP-Geschäftsführer dann anderen Parteien vorwirft, sie seien längst im „Wahlkampfmodus“. Tage vor der Nationalratswahl und Wochen vor dem steirischen Urnengang wäre alles andere ein Organisationsversagen. An diesem leidet die stets gut aufgestellte Volkspartei übrigens auch heuer nicht. So ist der Appell pro Wahlkampfpause auch purer Wahlkampf: Die VP buhlt um die Sympathien der Steirer.