Ausgerechnet als die Airpower-Verantwortlichen am Mittwoch die Programmhöhepunkte für die Flugschau präsentieren, öffnet der Himmel über Zeltweg seine Schleusen. Ein Eurofighter des Bundesheeres legt dennoch eine kleine Demonstration seiner Wendigkeit und Dynamik unter den tief hängenden Wolken hin. Doch hält die Prognose der Flugwetterwarte am Fliegerhorst Hinterstoisser, bleibt es am Freitag und Samstag weitgehend trocken bei wolkigem Himmel und Temperaturen bis zu 25 Grad.