Nach dem gesundheitsbedingt notwendig gewordenen Rücktritt von Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) in der Vorwoche, macht nun auch Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß Platz. Schon am Wochenende verdichteten sich die Vorzeichen, dass VP-Landesparteichef und Landeshauptmann Christopher Drexler sein Regierungsteam stärker umbauen will, als angenommen. Damit geht die Volkspartei mit einem neuen Team ins Jahr 2024, in dem Drexler auch eine Landtagswahl zu schlagen hat.

Bogner-Strauß wird dem Vernehmen nach ein Nationalratsmandat erhalten und sich ganz ihrer Aufgabe als ÖVP-Frauenchefin widmen. "In den vergangenen Tagen zeigte sich – auch mit dem Hintergrund des Rücktritts von Hans Seitinger – dass der hohe Einsatz und die Belastung in vielen Bereichen meiner Arbeit mir als Politikerin und vor allem als Mensch einen hohen Preis abverlangen", wird Bogner-Strauß in einer ersten Stellungnahme zitiert.

Schwieriges Corona-Los

Tatsächlich stand sie in den vergangenen Jahren massiv in der Kritik. Zu Beginn der Pandemie, als sie erst rund vier Monate im Amt war, verantwortete sie neben den Gesundheits- und Pflegeagenden auch das Bildungsressort. Keine einfache Aufgabe war in all diesen Bereichen trotz unsicherer Wissenslage zum Coronavirus rasches Handeln nötig. Im Sommer 2022 gab Bogner-Strauß die Verantwortung für Schulen und Kindergärten an Werner Amon ab, der damals frisch in die Landesregierung wechselte. Zuletzt arbeite sie mit der Kages gemeinsam an einem neuen Konzept, um den Ärzte- und Pflegemangel entgegenzuwirken.

Bogner-Strauß zeigte dankbar für die Möglichkeit, "meinem geliebten Heimatland in dieser Funktion dienen zu können" und verabschiedete sich am Montag kurz vor einer Pressekonferenz des Landeshauptmannes, der gegen 13.30 die Details zur Regierungsumbildung präsentieren will. Drexler dürfte Simone Schmidtbauer als Nachfolgerin von Hans Seitinger präsentieren, für Bogner-Strauß soll Karlheinz Strohhäusl folgen.