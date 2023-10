Gerade ist der September vorbei, der die höchsten Werte der Messgeschichte gebracht hat, schon schaut der Oktober mit viel Sonnenschein um die Ecke. "Am Montag und Dienstag ist es in der gesamten Steiermark warm", sagt Friedrich Wölfelmaier von der Geosphere Austria. Es werden bis zu 26 Grad erwartet.

Rekorde im Norden wahrscheinlich

Damit könnten punktuell bisherige Tageshöchstwerte überschritten werden. "Auf der Alpennordseite und Teilen der Obersteiermark kommen wir in die Nähe von Oktoberrekordwerten, die dort bei 27 Grad liegen", so Wölfelmaier. Im Süden wird es zwar ebenso warm, aber die bisherigen Rekorde (28 Grad Celsius in Deutschlandsberg zu Oktoberbeginn) werden wohl nicht übertroffen werden.

Einbruch ab Mitte der Woche

Ab Mittwoch bzw. in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird das Hochdruckgebiet kurz durch eine Kaltfront unterbrochen. Regenschauer sind wahrscheinlich, aber sie sollen laut Wölfelmaier gering ausfallen. Die Temperaturen werden auf 17 bis 20 Grad "absinken". Schon ab Donnerstag scheint dann aber wieder in der ganzen Steiermark die Sonne und die Temperaturen steigen an.

Ausschau zum Wochenende

Richtung Wochenende werden 20 bis 24 Grad erwartet. "Auch wenn es in der Früh meist im Norden der Steiermark so fünf bis acht Grad und im Süden acht bis zehn Grad hat, ist es tagsüber außergewöhnlich warm", sagt Wölfelmaier. "Deutlich zu warm" für den Oktober, so der Meteorologe. Das sonnige Wetter soll sich übrigens erst einmal bis Mitte der folgenden Woche halten.

Staub aus Kanada

Ein interessantes Phänomen noch zum Schluss: Vergangenes Wochenende war eine hohe Konzentration aus verschiedenen Ascheteilchen auf Österreichs Bergen zu sehen. Die schlechte Sicht war Feinstaub aus Kanada geschuldet. Dieser ist ein Überbleibsel von den starken Waldbränden in Nordamerika und schaffte es nun bis nach Europa. Laut Wölfelmaier konnte man das Phänomen vor allem auf Satellitenbildern am Sonnblick beobachten.