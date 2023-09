Nach dem Großbrand in Fohnsdorf-Hetzendorf am Sonntagabend wurden Ermittlungen zur Ursache durchgeführt. Und zwar von Brandermittlern des Landeskriminalamtes Steiermark in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung und Bezirksbrandermittlern aus dem Murtal.